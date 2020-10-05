Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı

05.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:24

Hindistan'da meydana gelen olayda, yoldan geçen yaşlı bir adam elindeki sopa ile boğaya saldırdı. Boğa bunun üzerine kendisine saldıran yaşlı adamı boynuzlarıyla metrelerce havaya uçurdu.

Hindistan'ın Haryana kentinde bulunan dar bir sokakta 26 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, yaşlı bir adam elindeki sopa ile yol kenarındaki boğaya saldırıda bulundu. Boğa kendisine saldıran adamın üzerine giderek boynuzlarıyla kendini korudu. Yaşlı adam metrelerce havaya uçtu.

Olay anı sokakta bulunan güvenlik kameraları ile kayıt altına alınırken, adamın acımadan boğaya vurduğu ve daha sonra boğanın da adama saldırdığı görüldü. Yol kenarında bulunan iki kişi boğanın saldırısından sonra olay yerinden kaçmak isterken, yere düşen adam yavaşça ayağa kalktı.

YAŞLI ADAM YARALANDI

Öte yandan boğaya saldıran adamın yaralandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
İSYAN: Bu ermenistan Azarbeycan durumuna benzemiş. Adam hadsizcew masum boğaya saldırıyor boğada bir nefesiyle savuruyor . inşllah aynısı yunanistanada olacak boğa gibi çakacağız alınlarının ortasına diirek beriçden moradan atinadan
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİR BABA HİNDU: DAYI ECELİNE SUSAMIŞ ANLADIK BOĞADAN KORKMUYORSUN DA DİNİNDEN DEMİ KORKMUYORSUN. DAYI BİR AN TANRISINI UNUTMUŞ, YADA DOĞRU YOLU BULMUŞ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Bİ GİT ALLAH AŞKINA: ''''Öte yandan boğaya saldıran adamın yaralandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. '''' Ne yani Hindistan dan mı aradılar söylediler. . . :D :D
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Erkan Kandemir Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Reis Çelik Acun Ilıcalı Erdal Beşikçioğlu
Spor Falcao Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 16:32:14. #1.14#
title