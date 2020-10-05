Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı

Hindistan'da meydana gelen olayda, yoldan geçen yaşlı bir adam elindeki sopa ile boğaya saldırdı. Boğa bunun üzerine kendisine saldıran yaşlı adamı boynuzlarıyla metrelerce havaya uçurdu.

Hindistan'ın Haryana kentinde bulunan dar bir sokakta 26 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, yaşlı bir adam elindeki sopa ile yol kenarındaki boğaya saldırıda bulundu. Boğa kendisine saldıran adamın üzerine giderek boynuzlarıyla kendini korudu. Yaşlı adam metrelerce havaya uçtu.

Olay anı sokakta bulunan güvenlik kameraları ile kayıt altına alınırken, adamın acımadan boğaya vurduğu ve daha sonra boğanın da adama saldırdığı görüldü. Yol kenarında bulunan iki kişi boğanın saldırısından sonra olay yerinden kaçmak isterken, yere düşen adam yavaşça ayağa kalktı.

YAŞLI ADAM YARALANDI

Öte yandan boğaya saldıran adamın yaralandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı