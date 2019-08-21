Hindistan'da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter düştü: 3 ölü (2)

Hindistan'da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter düştü: 3 ölü (2)

Hindistan'da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarparak düştü.

21.08.2019 11:26
Hindistan'da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter düştü: 3 ölü (2)
Hindistan'da sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarparak düştü. Helikopterdeki 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti, ancak yetkililerin yaptığı açıklamada, 3 kişinin de öldüğü belirtildi.

Hindistan'da Uttarakhand eyaletindeki sel mağdurlarına gıda taşıyan helikopter, elektrik tellerine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak düştü. Helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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