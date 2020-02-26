Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi
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Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor, olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi. Ülkede 200 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor.

26.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:16
Hindistan'da 'Müslümanları ötekileştiren yasaya' tepki büyüyor: Olaylarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

'ın resmi ziyarette bulunduğu 'da vatandaşlık yasasına karşı dört gündür devam eden protestolarda ölü sayısı en az 20 olarak açıklandı.


Ülkede Aralık 2019'da başlayan ve iki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda ölen sivillerin sayısı 42'ye çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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