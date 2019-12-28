Hindistan'da Müslümanlar niçin şimdi protesto için meydanlarda?

28.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:58

Mumbai'de yaşayan metin yazarı Sarah Syed, aşırı sağcı, popülist ve koyu Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi yönetimindeki Hindistan'ın gidişatından uzun zamandır endişe duyduğunu hatta bunu önlemede aciz kaldığını söylüyor.



Ancak bir Katolikle evli olan Hindistanlı Müslüman kadın yazar, "şimdiye kadar öyleydi" sözleriyle toplumdaki 'korku duvarının artık yıkıldığını' dile getiriyor. Euronews.com'da Görüntüle