Hindistan'da Müslümanlar niçin şimdi protesto için meydanlarda?
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Hindistan'da Müslümanlar niçin şimdi protesto için meydanlarda?

Hindistan'da yeni 'Vatandaşık yasası', Müslümanların yanı sıra laik Hindulardan diğer azınlıklara mensup vatandaşlara entelektüellerden muhalif politikacılara kadar Hint toplumunun büyük bölümünü harekete geçirmiş durumda

28.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:58
Hindistan'da Müslümanlar niçin şimdi protesto için meydanlarda?

'de yaşayan metin yazarı Sarah Syed, aşırı sağcı, popülist ve koyu Hindu milliyetçisi Başbakan yönetimindeki 'ın gidişatından uzun zamandır endişe duyduğunu hatta bunu önlemede aciz kaldığını söylüyor.


Ancak bir Katolikle evli olan Hindistanlı Müslüman kadın yazar, "şimdiye kadar öyleydi" sözleriyle toplumdaki 'korku duvarının artık yıkıldığını' dile getiriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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