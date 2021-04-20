- Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü
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- Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de alınan karantina kararının ardından evlerine dönmek üzere yola çıkan göçmen işçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

- Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de alınan karantina kararının ardından evlerine dönmek üzere yola çıkan göçmen işçileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sağlık sisteminin çökme noktasına gelmesi ile birlikte dün alınan 1 haftalık karantina kararı sonrası göçmen işçiler evlerine dönmeye başlamıştı. Yaklaşık 90 göçmen işçiyi taşıyan bir otobüsün, Yeni Delhi'den Madhya Pradesh eyaletine doğru seyir halindeyken Gwalior'da devrildiği bildirildi. Kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı belirtilen otobüste 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bölge polisi yaptığı açıklamada, otobüsün 52 kişilik kapasitesi bulunduğunu belirtirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yaralıların çoğunun sağlık durumunun kritik olduğunu söyleyen polis, otobüsünün aşırı yüklenme sonucu devrildiği ihtimali üzerinde duruyor.

- Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü
- Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü
- Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü
- Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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