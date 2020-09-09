Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti
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BBC

Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti

Hindistan'ın başkenti Delhi'de, 30'lu yaşlardaki bir kişi, tarlaya götürdüğü 86 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu. Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Maliwal ise, kadının yüzünde ve diğer bölgelerinde morluklar olduğunu belirterek, "Büyük bir travma geçirmiş" dedi.

Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti
09.09.2020 20:18 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:29

Hindistan polisi, başkent Delhi'de 30'lu yaşlardaki bir kişinin 86 yaşındaki bir kadına tecavüzden gözaltına alındığı açıkladı.

Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal'e göre olay Pazartesi akşamı meydana geldi. Adı açıklanmayan zanlı, sütçüyü bekleyen kadına bugün sütçünün gelmeyeceğini söyleyerek, kendisini süt alabileceği bir yere götürmeyi teklif etti.

"ACIMASIZCA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ"

Maliwal, zanlının bir tarlaya götürdüğü kadına tecavüz ettiğini belirterek "Kadın, 'Ben senin ninen sayılırım' diye yalvarıp ağladı ama adam acımasızca saldırmaya devam etti" dedi.

Kadının, çığlıklarını duyan köylüler tarafından kurtarıldığı ve zanlının yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi. Maliwal, dün kadını evinde ziyaret etti ve "yürek parçalayıcı" diye tanımladığı ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"BÜYÜK BİR TRAVMA GEÇİRMİŞ"

"Elleri buruş buruştu. Anlattıklarını duyunca şok geçiriyorsunuz. Yüzünde ve vücudunun diğer yerlerinde morluklar var. Bana vajinal kanaması olduğunu söyledi. Büyük bir travma geçirmiş"

"İDAM EDİLMELİ"

Maliwal, "İnsan değil" dediği zanlının idam edilmesi gerektiğini belirterek "Delhi Yüksek Mahkemesi'nin Başkanı ve Delhi Vali Yardımcısı'na dava sürecinin hızlandırılması ve onun altı ay içinde idam edilmesi için mektup gönderiyorum" dedi.

Hindistan'da her yıl on binlerce tecavüz vakası yaşanıyor.

BBC
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