Hindistan'da iğrenç olay!
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Hindistan'da iğrenç olay!

16.11.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:28
Hindistan'da iğrenç olay!

Hindistan'da 5 yaşındaki bir kız çocuğu, yaşadığı köyün yakınlarındaki ormanlık alanda kimliği belirsiz kişiler tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra taşlanarak öldürüldü.

Odisha'da 5 yaşındaki kız çocuğu, geçen Perşembe günü yaşadığı Kharkhari köyünde aniden ortadan kayboldu. Polis ve halk, küçük kızı arama çalışmaları başlattı.

TAŞLARA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Arama çalışmaları devam ederken, küçük kızın cansız bedeni Cuma günü ormanlık bir alanda bulundu. Kızlarını bulan acılı aile, kızlarının kimliği henüz belirlenmeyen saldırganlar tarafından cinsel istismara uğradığını ve ardından da taşlanarak öldürüldüğünü iddia etti.

Bölgede görevli polis memuru Suprasanna Mallick, ailenin yapılan ilk inceleme raporuna göre kızlarının ölümüyle ilgili dava açtığını ve soruşturmanın da devam ettiğini söyledi. Saldırganlar hala aranıyor.

HİNDİSTAN, KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ YER

Kadınlar için dünyanın en tehlikeli yeri olan Hindistan'da federal verilere göre, her 15 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Geçen ay aynı bölgede başka bir kız çocuğuda cinsel istismara uğradıktan sonra hastanede altı günlük yaşam savaşını kaybetmişti.

AİLE KIZLARIN CANSIZ BEDENLERİYLE PROTESTOYA KATILDI

Bölge yapılan protestolara kızın ailesi kızlarının cansız bedeni ile katıldı.

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