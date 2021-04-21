Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 hasta oksijensiz kalarak can verdi
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Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 hasta oksijensiz kalarak can verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Dr. Zakir Husain Hastanesi'nde oksijen tedarik tankında yaşanan sızıntı nedeniyle 22 hasta oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Dr. Zakir Husain Hastanesi'nde oksijen tedarik tankında yaşanan sızıntı nedeniyle 22 hasta oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

Koronavirüs (Kovid-19) vakalarında rekor kıran Hindistan'da can pazarı yaşandı. Maharaştra eyaletindeki Nashik kentinde bulunan Dr. Zakir Husain Hastanesi'nde koronavirüslü hastalar için oksijenin depolandığı bir tankta meydana gelen sızıntı nedeniyle 22 koronavirüs hastası can verdi. Maharaştra Eyalet Başkanı Uddha Thackeray olayla ilgili üst düzey soruşturma başlatılacağını ifade etti. Öte yandan yetkililer, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine 6 bin 600 dolar (53 bin 987 TL) tazminat ödeneceğini söyledi.

SIZINTI, KOVİD ÜNİTESİNDEKİ BASINCI DÜŞÜRDÜ

Oksijen tankındaki sızıntı, 150'den fazla koronavirüslü hastanın bulunduğu Dr. Zakir Hussain Hastanesi'ndeki Covid ünitesinden geçen boru hattındaki basıncın düşmesine neden oldu. Basıncın düşmesi sonucu ise hastalara oksijen sağlanamadığı ifade edildi. Sızıntının, itfaiye ve sağlık çalışanlarının müdahaleleri sonucu yaklaşık 1 saat içinde durdurulduğu bildirildi. Eyalet Sağlık Bakanı Rajesh Tope, 'Bu tarz bir şeyin tekrarlanmaması için oksijen tesisleri ve depolama tankerlerinin yönetimi konusunda bir Standart Operasyon Prosedürü hazırlayacağız. Oksijen değerlidir ve onu israf etmeyi göze alamayız. Nashik Hastanesi'nde neler olduğunu araştıracağız" dedi.

Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 hasta oksijensiz kalarak can verdi
Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 hasta oksijensiz kalarak can verdi
Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 hasta oksijensiz kalarak can verdi
Hindistan'da hastanede can pazarı: 22 hasta oksijensiz kalarak can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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