Hindistan'da doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı
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Hindistan'da doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Hindistan'da doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı
01.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:53
Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hintli bir aile özel hastanede dünyaya getirdiği bebeklerinin doğum masrafını ödeyemediği gerekçesiyle bebeği, hastaneye sattığı iddia edildi.

Olay, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Agra kentinde meydana geldi. Shiv Charan adlı kişi, sancısı artan hamile eşi Babita'yı doğum yapmak üzere özel hastaneye götürdü. Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından, hastane, baba Charan'a 35 bin Hint rupisi (3 bin 530 TL) fatura kesti. Baba Charan, söz konusu faturayı ödeyemeyince hastanenin bebeğe el koyduğunu iddia etti.

"BEBEĞİMİZİ SATMAYA ZORLADILAR"

 Charan, hastanenin bebeğini 100 bin Hint rupisine (10 bin TL) satmaya zorladığını iddia etti. İlginç olayla ilgili açıklamalarda bulunan hastanenin müdürü Seema Gupta ise ailenin bebekten vazgeçtiğini ve bunun bir 'satış' değil, 'evlat edinme' işlemi olduğunu öne sürdü. Öte yandan, hastane tarafından, çocuğun 'evlat edinme' işlemlerine ilişkin tüm belgelerin hazırlandığı ve ailenin de belgeyi kendi rızalarıyla imzaldığı ifade edildi. Hastanenin iddilarını reddeden, Charan kendisini okuma yazma bilmememekle savundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölge hakimi Prabhu N Singh, yeni doğan bebeğin 'satış' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti. Öte yandan, Hindistan'da bazı hastanelerde bebeklerin hastane bünyesine alınarak evlat edinmek isteyen çiftlere satıldığı ifade edildi. 


- Hindistan

Kaynak: DHA

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