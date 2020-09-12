Hindistan'da Covid-19 tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan'da Covid-19 tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu

Hindistan'da 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra soygun gerçekleştirdi.

Hindistan'da Covid-19 tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu
12.09.2020 22:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:52

Hindistan'da 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra soygun gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri hayatın her alanında uygulanmaya devam ediyor. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuyu Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde soydu. Hırsızlar, hedeflerindeki kuyumcuya yüzlerinde maske ile girerken, soyguna başlamadan önce ellerini dezenfekte etti. Soyguncular, ellerini dezenfekte ettikten sonra bellerindeki silahları çıkararak, dükkan sahibi ve içeride bulunan müşterilere doğrulttu. Bir dakikadan kısa sürede 54 bin dolar değerindeki mücevher ve altını çantalarına dolduran hırsızlar, soygunun ardından kayıplara karıştı. Soygun anı ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilginç soygun ülke gündemine oturdu. Hindistan ekonomisi, korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçirirken, hırsızlık olaylarında büyük artış yaşanıyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Tarım Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Hindistan'da Covid-19 tedbirlerine uygun kuyumcu soygunu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 22:56:24. #1.15#
title