Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 35'e çıktı
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Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 35'e çıktı

11.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:30
Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 35'e çıktı

YENİ Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 35'e yükseldi.

YENİ Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 35'e yükseldi.

Yetkililer, 7 Şubat'ta Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından 4 kişinin daha cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Selin ardından yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini belirten yetkililer, 169 kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.

Dhauliganga'da yapım aşamasındaki bir hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'da 7 Şubat'ta Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından sel meydana gelmişti.

Yetkililer, selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini ve yaklaşık 150 kişiden haber alınamadığını belirtmişti.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), sel felaketinden etkilenen Raini köyü yakınlarında arama kurtarma operasyonu başlatmıştı.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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