Pakistan'ın Afganistan'ı bombaladığına dair paylaşılan görüntülerin bir oyuna ait olduğu ortaya çıktı

Arma 3'ün geliştiricileri Bohemia Interactive'den gelen açıklamayla oyun içi görüntülerin daha önce de birçok kez savaş haberlerinde kullanıldığı ve bunun bir ilk olmadığını söylüyor. Arma 3'ten alınan görüntüler ile bazı Hint kanalları Pakistan'ın Taliban'a yardım ettiğinin kanıtı olduğunu iddia ediyor.

Hint kanalı Republic TV, Pakistan'ın Afganistan'daki Taliban'a yardım ettiğinin kanıtı niteliğinde paylaştığı video Arma 3 oyuna ait olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri Republic TV'nin paylaşmasının ardından Times Now Navbharat, Zee Hindustan ve TV9 Bharatvarsh gibi Hint kanalları da bu görüntüleri yayınladı.

Sahte haberlerle mücadele etmek için Hindistan'da kurulan Alt News'ın kurucu ortağı Muhammed Zubair'in Twitter'da paylaştığı bir tweetde Republic Hint haber kanalını etiketleyerek "Ekibinizin #PanjshirValley'deki hava saldırılarına ilişkin eriştiği özel video aslında bir video oyunu olan Arma-3'e ait." şeklinde açıklama yaptı.

Republic TV'nin yayını sırasında, spikerin Pakistan hava kuvvetlerinin Panjshir'de hava saldırısı düzenlediğini iddia ediyor ve çok geçmeden iddia, Hindistan'ın ilk ve önde gelen bilgi kontrol web sitesi ve girişimi olarak adlandırılan ve Poynter Enstitüsü'nün Uluslararası Bilgi Kontrol Ağı Girişiminin bir üyesi olan Boom tarafından sahte olduğu açıklandı.

Republic TV, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi politikalarını aşırı sağcı haberciliği destekleme konusunda kötü bir geçmişe sahip olup daha öncesinde de Republic CEO'su Vikas Khanchandani, reklam verenlerden daha fazla ücret alabilmek için reytinglerde oynama yaptığı iddiasıyla Aralık 2020 tarihinde tutuklanmıştı.

Arma 3'ün askeri çatışmalarını haberlerde kullanılması yeni bir olay değil. Mayıs 2021'de Reuters, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın artması üzerine İsrail'in savunma sisteminin helikopterlere ve uçaklara ateş ettiğinin iddialarını Arma 3'ten olduğunu kanıtlayarak çürütmüştü.