Hindistan'da baltalı saldırgan dehşet saçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hindistan'da baltalı saldırgan dehşet saçtı

04.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:33
Hindistan'da baltalı saldırgan dehşet saçtı

Hindistan'da Rahul Goud adlı kişi aylardır aile dostu olduğu ifade edilen ve aylardır taciz ettiği kadına baltayla saldırdı.

Hindistan'da Rahul Goud adlı kişi aylardır aile dostu olduğu ifade edilen ve aylardır taciz ettiği kadına baltayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. 

Hindistan'ın Hyderabad şehrindeki Meerpet bölgesinde, Rahul Goud (26) adlı kişi, aylardır taciz ettiği kadını evinde yakaladı. Kucağında bebek olan kadına baltayla saldıran Goud, sokak ortasında dehşet saçtı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, saldırgan Goud'un taciz ettiği ve aile dostu olduğu ifade edilen kadının evine motosikletle gelerek, baltayla defalarca saldırdığı görüldü. Kucağında bebeği ile panik yaşayan kadının zor anları kameraya yansırken, başka bir kadının da olayın şokuyla korkudan kaçtığı görüldü. Saldırganın daha sonra motosikletine binerek, olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINDI

Yerel medyada yer alan habere göre, kadının daha önce Goud'u polise şikayet ettiği, gözaltına alınan saldırganın daha sonra serbest bırakıldığını aktardı. Haberde, saldırgan Goud'un gözaltından çıktığı gün elindeki baltayla aylardır taciz ettiği kadına saldırdığı ifade edildi. Baltalı saldırganın yakanalarak, 'cinayete teşebbüsle' suçundan yargılanacağı kaydedildi.  


Hindistan'da baltalı saldırgan dehşet saçtı
Hindistan'da baltalı saldırgan dehşet saçtı
Hindistan'da baltalı saldırgan dehşet saçtı
Hindistan'da baltalı saldırgan dehşet saçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Jason Statham Defne Samyeli
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da baltalı saldırgan dehşet saçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 11:33:34. #1.16#
title