Hindistan'da 24 saatte Covid-19 vaka sayısında rekor artış Nüfusu 1.3 milyar olan Hindistan'da son 24 saat içerisinde 6 bin kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Nüfusu 1.3 milyar olan Hindistan'da son 24 saat içerisinde 6 bin kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Bu sayı, ülkede bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısında rekor oldu.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs nedeniyle vaka ve can kaybı sayıları artıyor. Hindistan'da salgının başladığı günden bu yana bir günde tespit edilen en yüksek korona virüs vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içerisinde 6 bin yeni vaka tespit edildi. Düne göre vaka sayısının yüzde 5 arttığı belirtilirken ülkede virüs kaynaklı vaka sayısının 118 bin 501'e ulaştığı açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 585'e yükseldi.

Hindistan'da korona virüsün yayılma hızında etkili olan yerler arasında başkent Yeni Delhi, finans merkezi Mumbai, Gucarat ve Tamil Nadu eyaletleri bulunuyor. Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan P. D. Hinduja Hastanesi'nde çalışan Dr. Lancelot Pinto, Covid-19 servislerinin geçtiğimiz hafta dolduğunu ve daha fazla hastayı kabul edemediklerini belirtti. Kapasiteyi artırmaya çalıştıklarını aktara Pinto, vaka sayılarının değişilik göstermesinden endişe ediyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA