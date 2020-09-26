20 yaşındaki kadın, hem tecavüze uğradı hem de darbedildi

Hindistan'da 20 yaşındaki bir kadın, köyünde 4 kişinin hem tecavüzüne uğradı hem de darbedildi. Vücudunda kırıklar ve dilinde kesik tespit edilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 20 yaşındaki bir kadın, köyünde dört kişinin tecavüzüne uğradı. Ağır yaralı olarak bulunan kadının vücudunda kırıklar ve dilinde kesik tespit edildi. Durumu ağır olan kız, başkent Delhi'de bulunan başka bir hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Doktorlar, tecavüzün yanı sıra darp edilen kızın durumunun ciddi olduğunu söylediler. Kızın ailesi, olay ile ilgili polisin kendileriyle hiç ilgilenmediğini, tepkiler üzerine polisin harekete geçip saldırganları gözaltına aldığını söyledi. Polis ise bu iddiaları kabul etmedi.

SALDIRGANLAR, İSİM VERMEMESİ İÇİN DİLİNİ KESTİ

Polis, olayla ilgili diğer üç saldırganında yakalanıp tutuklandığını söyledi. Polis, yaptığı açıklamada tecavüze uğrayan ve darp edilen kadının, saldırganların ismini vermemesi için dilini kesmiş olabileceğini söyledi.