20 yaşındaki kadın, hem tecavüze uğradı hem de darbedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

20 yaşındaki kadın, hem tecavüze uğradı hem de darbedildi

26.09.2020 19:08 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:19
20 yaşındaki kadın, hem tecavüze uğradı hem de darbedildi

Hindistan'da 20 yaşındaki bir kadın, köyünde 4 kişinin hem tecavüzüne uğradı hem de darbedildi. Vücudunda kırıklar ve dilinde kesik tespit edilen kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 20 yaşındaki bir kadın, köyünde dört kişinin tecavüzüne uğradı. Ağır yaralı olarak bulunan kadının vücudunda kırıklar ve dilinde kesik tespit edildi. Durumu ağır olan kız, başkent Delhi'de bulunan başka bir hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Doktorlar, tecavüzün yanı sıra darp edilen kızın durumunun ciddi olduğunu söylediler. Kızın ailesi, olay ile ilgili polisin kendileriyle hiç ilgilenmediğini, tepkiler üzerine polisin harekete geçip saldırganları gözaltına aldığını söyledi. Polis ise bu iddiaları kabul etmedi.

SALDIRGANLAR, İSİM VERMEMESİ İÇİN DİLİNİ KESTİ

Polis, olayla ilgili diğer üç saldırganında yakalanıp tutuklandığını söyledi. Polis, yaptığı açıklamada tecavüze uğrayan ve darp edilen kadının, saldırganların ismini vermemesi için dilini kesmiş olabileceğini söyledi.

20 yaşındaki kadın, hem tecavüze uğradı hem de darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Donald Trump Angela Merkel Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kemal Ayvaz Demet Akbağ
Spor Babel Erol Bulut Tamer Tuna Murat Şahin Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Çocuk Kavga Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 20 yaşındaki kadın, hem tecavüze uğradı hem de darbedildi - Delhi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 19:19:36. #1.15#
title