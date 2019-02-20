- Hindistan'da 2 gösteri uçağı düştü

YENİ DELHİ - Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağının düştüğü ve 1 pilotun öldüğü öğrenildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri bünyesindeki Suryakiran Aerobatik gösteri takımına ait iki uçağın Bangalore kentinde düştüğü öğrenildi. Kazada düşen uçaklarda bulunan 3 pilottan birinin öldüğü diğer ikisinin ise sağ kurtulduğu kaydedildi. Hindistan basını ise Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman'ın bugün başlayacak olan 'Aero India Show' kapsamında Bengaluru'da olduğunu ve konuyla ilgilendiğini aktardı.

Kaynak: İHA