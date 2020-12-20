Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:00
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 10 milyonu aşarken, Güney Kore'de 5 gün üst üste 1000'in üzerinde yeni vakaya rastlandı, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da toplam vaka sayısı 10 milyonu aşarken, Güney Kore'de 5 gün üst üste 1000'in üzerinde yeni vakaya rastlandı, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 341 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 145 bin 477'ye yükseldi.

Son 24 saatte 26 bin 624 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 31 bin 223'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 580 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 1'i yurt içi kaynaklı, 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaya Liaoning'de rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 829 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 886 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1072 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 49 bin 665'e çıktı.

Son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 674'e ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 34 bin 722 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni vaka sayısı son 5 gündür 1000'in üzerinde seyreden Güney Kore'de, yoğun bakım yatak kapasitesinin giderek azaldığı ifade ediliyor.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da 2021'in ilk çeyreğinde vatandaşlara sınırlı biçimde Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanabileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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