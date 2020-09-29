Hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağının kullanım alanları nelerdir?

Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağını saçımıza nasıl uygularız? Hindistan cevizi yağının saçımıza faydası nedir? Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Hindistan cevizi yağının cilde faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağını saçımıza nasıl uygularız? Hindistan cevizi yağının saçımıza faydası nedir? Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Hindistan cevizi yağının cilde faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağının kullanım alanları çok geniştir. Hindistan cevizi yağı saç için kullanılabilir. Cilt bakım ürünlerine kullanım alanı mevcuttur. Hastalıklara karşı insanı kuvvetlendirir. İşte hindistan cevizi yağının faydaları;

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEDİR?

Hindistan cevizi yağı %100 saf, doğal ve yenebilir bir yağdır. Soğuk sıkım, presleme yöntemiyle çıkarılır. Bu yöntemle yağın içinde bulunan vitamin ve mineraller kaybolmaz. Kozmetik amaçlı saç ve cilt bakımında ve tatlı ve pastalarda güvenle kullanılabilir.

Hindistan cevizi ağacı, tropikal iklimlerde uzun yıllar boyunca yaşamaktadır. Ağacın meyvesi olan hindistan cevizi sert, kabuklu, içi beyaz ve tüylü bir meyvedir. En çok kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır. Yemeklerde de kullanılan hindistan cevizinin içindeki beyaz kısım kurutularak soğuk sıkım hindistan cevizi yağı elde edilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ KULLANIM ALANLARI NEDİR?

Cilt Bakımı

Bir miktar hindistan cevizi yağı yüzümüze ve tüm vücudumuza sürebilmektedir. Maske olarak uygulanabilmekte olup yağı sürüp 10 dakika bekletebilirsiniz. Aynı zamanda peeling için de kullanılan hindistan cevizi yağı, bir yemek kaşığı yağ ve bir yemek kaşığı toz şeker ile karıştırıp uygulanabilmektedir.

Makyaj Temizleyici

Birçok kimyasal temizleyicilerin aksine Hindistan cevizi yağının içinde herhangi bir kimyasal yoktur. Paraben, alkol ve diğer kimsayalları içerisinde barındırmamaktadır. Doğal ve sağlıklı bir yağ olan Hindistan cevizi yağı, makyaj temizleme pedine veya pamuğa sürerek kullanılmaktadır. Yüzünüzdeki makyajı çıkarttıktan sonra ise ılık suyla durulanmaktadır. En yoğun, kalıcı ve suya dayanıklı ürünlerde bile yüzde yüz etkilidir.

Saç Bakımı

Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra uçlarına ceviz büyüklüğünde sürülebilmektedir. Ardından ise bol su ile durulayın. Saçlarınızdaki yumuşaklığı ilk günden hissedeceksiniz.

Temiz ve kuru bir saça saçın diplerinden başlanarak ve masaj yapılarak, yukarıdan aşağıya doğru bir şekilde kullanılmaktadır. Saçın uç kısımlarına bol bol sürülmektedir. 1 ila 12 saate kadar saçta kalabilmektedir. Duştayken bol şampuan ve su ile durulanmaktadır. Haftada 2 kez saça uygulanması tavsiye edilmektedir.

Antik Ayurveda Tekniği ''Oil Pulling'' Detoksu

Oil Pulling detoksu bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağının ağızda 20 dakika boyunca çiğnenmesi durumudur. Bunun faydaları şu şekildedir;

Vücutta detoks etkisi yaratır.

Dişleri beyazlatır.

Uykusuzluğu giderir.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Migrene iyi gelir.

Dişleri Beyazlatma

Hindistan cevizi yağını soda ile karıştırdığımızda ve diş fırçamıza bu karışımdan sürdüğümüzde dişlerimiz bakterilerden arınıp, beyazlayacaktır.

Doğal Deodorant

Koltukaltına ve ayaklara çok az bir miktar sürüldüğü zaman doğal bir deodorant işlevi görmektedir. Bu yağın içerisindeki laurik asitler kötü kokuların oluşmasına engel olmaktadır.

Tırnak Bakımı

El ve tırnak bakımı için bir miktar Hindistan cevizi yağını alıp elleriniz ve tırnaklarınız üzerinde ovun. Bu uygulama tırnak ve ellerinizi hem yumuşatır hem de parlatır. Zayıf ve kırılgan tırnak yapısına sahipseniz her gece yatmadan önce Hindistan cevizi yağı ile tırnaklarınıza masaj yapın. Düzenli kullanımda tırnak ve tırnak derisininiyileştiğini görülmektedir.

Bebek Pişiklerinde

Pişik bölgesini sabun ile yıkayıp bir miktar hindistan cevizi yağı sürün ve bezleyin. Pişik kaybolana kadar bu uygulamaya devam edin. Kullanmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

Güneş Yanıklarında

Hindistan cevizi yağının iyileştirici özelliği ile güneş yanıklarını hafifletir ve soyulmasını engeller. Deriyi yumuşatır.

Saç Bitleri

Hindistan cevizi yağı ve elma sirkesi karışımı ile saç bitlerinden kurtulabilirsiniz. Saçı elma sirkesi ile ıslatın, yıkamayarak kurumasına izin verin. Sirke kuruduktan sonra, saça bolca hindistan cevizi yağı uygulayın ve bu şekilde bekletin. Daha sonra şampuanla ve bol su ile yıkayın.

Diş Çıkaran Bebekler

Bebeklerin diş çıkarma esnasında diş etlerine çok az miktar sürdüğünüz hindistan cevizi onu rahatlatacaktır.

Böcek ısırıkları ve şişlikler

Sinek ve diğer böcek ısırıklarına bir miktar sürmeniz durumunda bu şişliği ve kaşıntıyı almaktadır.

Egzama ve Kaşıntı

Egzamalı bir teniniz varsa Hindistan cevizi yağı ile kızarıklık ve kaşıntının önüne geçebilirsiniz.

Kesik ve yaralar

Ufak yara ve kesiklere uygulanan hindistan cevizi yağı yaranın iyileşmesini sağlar.

Ağız kokusu

Hindistan cevizi yağı antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını bir bardak su ile seyreltip ve gargara yaptığınızda ağzınızdaçok ferah koktuğunu hissedeceksiniz. Aynı zamanda ağızdaki zararlı bakterileri yok etmeye yardımcı da olacaktır.

Hamilelerde Çatlakların Önlenmesi

Hamile kadınlar çatlak riski olan bölgeye her gün bu yağ ile masaj yaparsa çatlakların önüne geçebilmektedir.