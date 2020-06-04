Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?

Hindistan cevizi yağı nelere iyi gelir? Hindistan cevizi yağı alerji yapar mı? Hindistan cevizi yağı köpeklerde nasıl kullanılır? Hindistan cevizi yağı kedilerde nasıl kullanılır? Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?
04.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:24

Hindistan cevizi yağı, olgun hindistan cevizlerinin içindeki sıvıdan yapılır. Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı içerisinde tüm minerallerini ve vitaminlerini korur. Sağlık ve kozmetik alanında sıkça kullanılan hindistan cevizi yağı yemeklerde kullanıma ve cilde doğrudan uygulanışa da uygundur.

Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir?

Hindistan cevizi yağının en çok bilinen faydası saça ve cilde sağladığı bakımdır. Doğal nemlendirici olan ürün, çatlaklara ve kuru cilde fayda sağlar. Diş temizleme ve makyaj temizleme için de uygundur.

Yaraya, yara izine ve egzamaya iyi gelir. Düzenli kullanım ile bu sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?

İçerdiği vitaminler sayesinde oluşmuş alerjik yaralara iyi geldiği görülmüştür.

Yaz aylarında artan alerjiler için faydalı olduğu da bilinmektedir. Ayrıca, sadece insanlar değil evcil hayvanlarınız da bu alerjiden etkilenebilir, hindistan cevizi yağı alerjisi olan evcil hayvanlarınız için de kullanıma uygundur.

Alerjik hayvanlarda hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Hayvanlarda alerji türleri nelerdir?

Öncelikle evcil hayvanınızın alerjisinin türü bilinmelidir. Neye alerjisi olduğunu öğrendikten sonra hindistan cevizi yağını farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

3 ana alerji türü bulunmaktadır; yemek alerjisi, çevreye karşı alerji ve pire alerjisi dermatiti. Bu alerjiler için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, hindistan cevizi yağını evcil hayvanınızın alerjisi için nasıl kullanılır?

Hindistan cevizi yağı, sağlık için birçok faydası olan çok yönlü bir bitkisel yağdır. Hindistan cevizi yağındaki birincil "süper bileşen" laurik asit adı verilen bir yağdır. Hindistan cevizi yağı, yüksek laurik asit içeriği ile, insanlarda genel sağlığı önemli ölçüde iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Hindistan cevizi yağının içinde bulunan laurik asit, alerjik reaksiyonları hızlı bir şekilde temizleyebilen anti-mantar, anti-bakteriyel, anti-virüs ve maya özellikleri içerir. Kaşıntılı ve iltihaplı ciltlerde de kullanılan hindistan cevizi yağı bu hisleri yatıştırır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonu ve hastalığı önler.

Ve bu sadece insanlar için geçerli değildir. Evcil hayvanınızın tüketeceği hindistan cevizi yağı, alerji belirtilerini azaltır. Hindistan cevizi yağı, kedi ve köpeğinizin gastrointestinal sistemini güçlendirerek derisini ve kürkünü korur. Ayrıca sineklerin sebep olduğu alerjileri de azaltıcaktır.

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?

Evcil hayvanlarda steroid tedavisine karşı tepki

Birçok veteriner evcil hayvanlarda bulunan mevsimsel alerjileri steroid tedavisi ile tedavi eder. Bu güçlü ilaçlar aslında evcil hayvanınızın alerjenlere karşı semptomları azaltırken, bu alerjenlere karşı bağışıklığını düşürür.

Mevsimsel alerjileri tedavi etmek için hindistancevizi yağı kullanmak, hem etkili hem de evde kullanımı kolaydır. Hindistan cevizi yağı steroidlere göre daha güvenli ve doğal bir alternatiftir. Hindistan cevizi yağı, doğrudan cilde ya da ağızdan evcil hayvanınızın gıdalarında kullanılabilir.

Hindistan cevizi yağı ve köpeklerde/ kedilerde kullanımının yararları

Tüylerine ve cildine sürerseniz parlak ve yumuşak yapacaktır. Ayrıca, yara, egzama ve kuruluk gibi diğer cilt sorunlarını da çözecektir.

Hindistan cevizi yağı cildi yumuşatarak nasırlı ve sert bölgeleri yumuşatır. Ayrıca, kötü köpek kokusunu da azaltır.

Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi?

Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Günde ¼ çay kaşığı ile başlayarak yemeklere katabilirsiniz. Yavaş yavaş oranı artırabilirsiniz ancak 1 yemek kaşığından fazla vermeniz önerilmez. Evcil hayvanınızın ırkına göre porsiyonu azaltmalısınız.

Hindistan cevizi yağı alerji yapar mı?

Her insanın hassasiyet oranı farklıdır ancak hindistan cevizi yağının sebep olduğu herhangi bir alerjik belirti söz konusu değildir. Eğer hassasiyetiniz varsa test sonucu bunu öğrenebilirsiniz.

Yer fıstığı alerjisi olan kişilerin hindistan cevizi yağına karşı daha az hassasiyetleri olduğu görülmüştür.

Hindistan cevizi çok faydalı bir besin olmasına rağmen alerjik bünyeye sahip kişilerin doktora danışarak kullanması önerilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum
Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Ahmet Tekdal Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mete Gazoz İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hindistan cevizi yağı alerjiye iyi gelir mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 10:24:36. #1.14#
title