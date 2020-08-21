Hıncal Uluç'tan yıllar sonra gelen Defne Joy Foster itirafı
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Hıncal Uluç'tan yıllar sonra gelen Defne Joy Foster itirafı

Jülide Ateş'in programına konuk olan Hıncal Uluç, yıllar önce Defne Joy Foster'ın ölümü için "Su testisi su yolunda kırılır" ifadelerini kullandığı için pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Hıncal Uluç'tan yıllar sonra gelen Defne Joy Foster itirafı
21.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:57

Ünlü gazeteci Hıncal Uluç, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının konuğu oldu. Sorulara içtenlikle cevap veren Uluç, Defne Joy Foster hakkında da bir itirafta bulundu.

'YAZMASAM İYİ OLURDU'

Jülide Ateş'in yıllar önce arkadaşının evinde hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster için "Su testisi su yolunda kırılır" ifadelerini kullandığınız için pişman mısınız sorusuna cevap veren Hıncal Uluç, "Sadece son cümlesine, yazmasam daha iyi olurdu; su testisi su yolunda kırıldı demeseydim… Geri kalan her satırının altına her gün imzamı atarım. Bir yanda bekar bir erkek var, bir yanda 6 aylık bebeğini evde bırakıp, bir erkekle bara giden bir anne var, o barda tanıştığı bir erkeğin evine gidiyor. O cümleyi yazmamam lazımdı" ifadelerini kullandı.



HINCAL ULUÇ, DEFNE JOY FOSTER'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN NE DEMİŞTİ?

Hıncal Uluç, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster için "Ekranın başında donup kalıyorum. Arka arkaya şoklar. Defne Joy'un ölü bulunduğu yer kendi evi değil. Bir bekar erkeğin evi. Beni donduran habercinin sözleri oldu: Defne Joy'un kocası, az önce buraya geldi. Çok üzgün görünüyordu.O gün, dünyada yerinde olmak istemeyeceğim tek kişiydi eşi. Dün sabah gazeteme baktım, tonla yazı. Ölen Defne'nin dramı üzerine. Asıl trajediyi yaşayan adamın adı geçmiyor neredeyse. İnsanlık ölmüş sanki.& ;

'AŞK ALDATMASI BİLE DEĞİL'

18 aylık bebeğinin annesi ölmüş ona mı ağlayacak yoksa bir bekar evinde sabaha karşı kanında tonla alkolle ölü bulunmuş, ona mı çıldıracak'Daha tanıştığın gece, eve, yatağa koşmanın adı da love... Benim aşka düşmeye saygım var ama aşk yapmaya yok.Defne boşanma kararı almış mı? Mahkemeye başvurmuş mu, evini ayırmış mı? Ortada çok açık, çok seçik bir 'ihanet' var. Hem de aşk aldatması bile değil.& ;

'BÖYLE BİR İNSANA ÖLDÜ DİYE SAYGI DUYMAM'

Bir gecelik macera/One night stand için aldatılan bir koca, unutulan bir bebek. Ölmüş Allah rahmet eylesin ama böyle bir insana öldü diye saygı duymamı beklemesin kimse benden. Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

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