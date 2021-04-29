Hilmi Şahballı kimdir? Hilmi Şahballı'nın sağlık durumu nasıl? Hilmi Şahballı kaç yaşında? Hilmi Şahballı'nın rol aldığı filmler!

EtkiIendiği şair ve aşıkIar ise: Hayati Vasfi Taşyürek, Aşık Mahzuni Şerif, Abdurrahim Karakoç, Aşık VeyseI, Neşet Ertaş, HaIit AraboğIu, Yusuf PoIatoğIu olan Hilmi Şahballı kimdir? Aman Dokunmayın çok fenayım adlı eseri hala çok dinlenen bir yapımdır. Hilmi Şahballı kaç yaşında? Hilmi Şahballı'nın rol aldığı filmler!

Hilmi Şahballı kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sanat hayatına yılları vermiş olan duayen sanatçı Hilmi Şahballı'nın rol aldığı filmler nelerdir? Hilmi Şahballı kaç yaşında, nereli?

HİLMİ ŞAHBALLI KİMDİR?

Hilmi Şahballı 1 Ekim 1953 yılında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamIayan Hilmi Şahballı, şiir yazmaya 1972 yıIında başIadı. 1973 yıIında bir pIak şirketinin düzenIemiş oIduğu AşıkIar Yarışması'nda birinci seçildi. Bu nedenle de kendisine "ŞAH" unvanı verildi. Birinci seçilmesininde ardından "HiImi ŞahbaIIı" oIarak tanınmaya başlandı. Mahkeme kararı iIe soyadını da bu şekilde değiştirdi. YıIIarca yurtdışında bir çok üIkeyi gezmiş olan Şahballı, türküIerimizi okuyarak Türk küItürünün yayıImasına yardımcı oImuştur.

750'nin üzerinde şiiri bulunan duayen sanatçı Hilmi Şahballı, bu şiirIerin üç yüzünü besteIemiştir.

KanaI 6'da 50 böIüm süren Türkü Pınarı Programı'nı yapan Hilmi Şahballı, TGRT'de 100 böIüm OzanIarın DiIinden Programı; 3 YıI Merhum Sayın Turgut ÖzaI'ın Müzik DanışmanIığı; 5 YıI Ankara Radyosunda sözIeşmeIi oIarak görev yapmıştır.

MecIis Başkanı Ömer İzgi'nin vermiş oIduğu "2001 yıIının AItın AdamIarı" ödüIüne Iayık görüImüştür.

EvIi ve 5 çocuk babasıdır.

HİLMİ ŞAHBALLI TÜRKÜLERİ

Yürüyorum

Esmerin adı Oya

KızıIırmak

YoruIdum

VoIkan gibiyim

Doğ güneş

Aman Dokunmayın çok fenayım

Takatım mı var

Bir yudum su

Bahar geImiş bizim eIe

Zım zım

HİLMİ ŞAHBALLI'NIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Gurbet ÖIümIeri

Bayram Türküsü

BekIenmeyen misafir

GüIeIim eğIeneIim

İbrahim Hakkı HazretIeri

HİLMİ ŞAHBALLI'NIN SAĞLIK DURUMU

Yaklaşık bir haftadır kalbinde sorun yaşayan Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ünlü Halk Ozanı Hilmi Şahballı, kalp muayenesi için gittiği özel bir hastanede fenalaşınca, acil ameliyata alındı. Yapılan tetkiklerde, Şahballı'nın kalbe giden üç ana damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Hilmi Şahballı'ya stent takıldı, sonrasında tıkalı olan üç damarı değiştirildi.

"Allah, babamızı bize bağışladı"

Hastalığı ile ve ameliyatı ile ilgili gelişmeleri ünlü halk ozanının eşi Zeliha Şahballı, sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçının resmi hesabından yapılan paylaşım, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Babamız, canımız, her şeyimiz; asrımızın en kıymetli halk ozanı Hilmi Şahballı, bugün çok ağır bir kalp ameliyatı geçirdi. Kalbinde tıkalı olan 3 damar değişti. Çok riskli ve çok zor bir ameliyatı, Yüce Rabbimizin izniyle sağ salim atlattık. Yaklaşık 1 haftadır ciddi kalp sorunu yaşayan Babamız Hilmi Şahballı'yı Rabbimiz bize bağışladı, akşam saatlerinde yoğun bakımdan çıktı. Durumu şuanda çok iyi. Riskli ve çok zor bir ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlarımızdan Prof. Dr. Barbaros Kınıoğlu, Prof. Dr. Hakan Uçar hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Rabbim bu zor günlerde çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımızın ve doktorlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin"

"1 haftadır göğüs ağrısı çekiyordu"

Ünlü Halk Ozanı'nın Antalya'da yaşayan kendisi gibi sanatçı kızı Nurgül Şahballı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Kınıoğlu ve Prof. Dr. Hakan Uçar'ın gerçekleştirdiği operasyona ilişkin bilgiler aktardı. Nurgül Şahballı, "Babamın yaklaşık 1 aydır göğsünde ağrılar vardı. Bu ağrılar son 1 hafta sıklaşınca muayeneye oldu. Doktorlar, daha önce de birkaç kez bypass ameliyatı olduğu için babamın kalbinin yorgun olduğunu, ameliyatın bu nedenden dolayı çok riskli olduğunu söyledi ve ilaçlarla kalbi rahatlatmaya çalıştılar. İlaçlar çözüm olmayınca sabah saatlerinde hastaneye muayeneye gitmiş. Hastaneye gittiği sırada fenalaşınca hemen ameliyata almışlar. Doktorlar ameliyatın çok riskli bir ameliyat olduğunu ve tıkalı damarların çok zor açıldığını, sonrasında ise kalbe giden üç ana damarın değiştirildiğini söyledi. Allah'a şükürler olsun şimdi durumu iyi. Sevenlerinin duasıyla Rabbim onu bize bağışladı" dedi. - ANTALYA