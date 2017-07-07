Hilary Duff, Elinde Karpuz ve Kavunla Görüntülendi

ABD'de organik sebze ve meyve pazarlarına ilgi duyan isimlerden birisi de Hilary Duff… 29 yaşındaki star, geçtiğimiz günlerde Whole Foods'a gidip meyve alışverişi yaptı.

SICAK HAVA BUNALTTI

Kavun ve karpuz alan Duff, meyveleri kucakladı. Sıcak havadan sıkıldığı da görülen Duff, çiçek desenli pantolonuyla dikkat çekti.

OĞLU İLE TATİLE ÇIKACAK

'Younger' dizisinde rol alan oyuncu, yoğun çekim temposunun ardından oğlu Luca ile birlikte uzun bir tatile çıkacağını söylemişti.

Hilary Duff böyle görüntülendi;