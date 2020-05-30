Hilal Özdemir kimdir, Hilal Özdemir kaç yaşında ve nereli
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Hilal Özdemir kimdir, Hilal Özdemir kaç yaşında ve nereli

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, müzisyenliği ve özel hayatı ile gündeme geliyor. Son günlerde sosyal medyada da sıkça konuşulmaya başlanan Hilal Özdemir hakkında Hilal Özdemir kimdir, Hilal Özdemir kaç yaşında ve nereli gibi sorular soruluyor. Peki, Hilal Özdemir kimdir?

Hilal Özdemir kimdir, Hilal Özdemir kaç yaşında ve nereli
30.05.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:04

Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir özel hayatı ile magazin gündemine oturdu. Sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline gelen Hilal Özdemir hakkında Hilal Özdemir kimdir, Hilal Özdemir kaç yaşında ve nereli gibi sorular soruluyor ve cevapları merak ediliyor.

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısıdır.

Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanınmıştır.

1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yapmıştır. 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı vardır. Mayıs 2020'de verdiği bir röportajda eski kocasından 5 ay boyunca nafaka almadığını, pandemi sürecinde kiralarını ödemeyince zor durumda kaldığını ifade etti.

Doğum tarihi: 20 Nisan 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

ALBÜMLERİ

1994 : İrem Kız

1995 : Barışalım

1998 : Kanadım Değdi Sevdaya

2000 : Bu Bendeki Eski Yara

2007 : Merhaba

2012 : Yar Diline

2013 : Seni Kalbinden Öpüyorum (Maxi Single)

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