Hilal Kaplan kimdir? TRT Yönetim Kurulu'nda yer alan Hilal Kaplan nereli, kaç yaşında?

Mükerrer sayıda yer alan kararla TRT Yönetim Kurulu üyelerinin ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT'nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu. Bu kapsamda Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan nereli, kaç yaşında?

Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, TRT Genel Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı. Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte "Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun başkanıdır" ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı.Peki yönetime atanan isimlerden olan Hilal Kaplan kimdir?

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Hilal Kaplan 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu, 2006 yılında Boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı.Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.

Bir dönem TVNET'te yayınlanan siyasi içerikli Muhalif isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Ayrıca A Haber'de Zeynep Bayramoğlu'nun yönettiği Her Yöne 80 Dakika adlı tartışma programında yorumculuk yapmaktadır.

Hilal Kaplan, kendisi gibi gazeteci olan Süheyb Öğüt ile evlidir.

HİLAL KAPLAN, TRT YÖNETİM KURULUNDA

Mükerrer sayıda yer alan kararla TRT Yönetim Kurulu üyelerinin ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT'nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Doç. Dr. Oğuz Göksu, Atakan Yılmaz, Mücahid Eker, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Doç. Dr. Veysel Kurt.