Hilal Bebek kimdir? Hilal Bebek kaç yaşında? Hilal Bebek biyografisi nedir?

Okan Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde dersler vermiştir. Sınav Kaygısı ile ilgili basılmış bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık bir sene boyunca Cumhuriyet Gazetesinde haftalık köşe yazıları yazan Bebek'in bir de sembolik şiirler kitabi bulunmaktadır. Hilal Bebek kimdir? Hilal Bebek kaç yaşında? Hilal Bebek nereli, mesleği nedir? Hilal Bebek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HİLAL BEBEK KİMDİR?

Hilal Bebek, Psikoloji Lisansını Uludağ Üniversitesi'nde tamamlamış, Okan Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını yapmıştır. Arel Üniversitesinde Klinik Psikoloji Doktora programına halen devam etmektedir. Ortağı olduğu İkon Psikiyatri'de psikoterapist olarak çalışmaktadır.

Öncelikle eğitim ve süpervizyonu ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapiler ekseninde almıştır. Son yıllarda çalışmalarını Metakognitif Terapi üzerinde yoğunlaştırmıştır. 2016 yılında Metakognitif Terapi Derneği'ni kuran Bebek, bu alanda çeviri çalışmalarını devam ettirmektedir. Almanya'da MKT'nin kuramcısı Adrian Wells ve meslektaşı Hans Nordahl'in iki senelik Master Class eğitiminden mezun olmuştur.

Metakognitif Terapi öncesinde Kabul ve Kararlılık terapisi ile de ilgilenen Bebek, ziyaretçi öğrenci olarak Steven Hayes'in Nevada Üniversitesindeki PhD derslerinde ziyaretçi öğrenci olarak bulunmuştur. Ayrıca Florida'daki Boot Camp'lerine katılarak teorik eğitimlerini tamamlamıştır.

Okan Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde dersler vermiştir. Sınav Kaygısı ile ilgili basılmış bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca yaklaşık bir sene boyunca Cumhuriyet Gazetesinde haftalık köşe yazıları yazan Bebek'in bir de sembolik şiirler kitabi bulunmaktadır. Metakognitif Terapi kitabinin çevirisini tamamlayan Bebek'in çalışması basım aşamasındadır.

Kitapları

Sınav Kaygısı, Nobel Yayınevi

Sürrealist Şiirler, İkinci Adam Yayınevi