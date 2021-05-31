Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nerelidir? Hilal Altınbilek biyografisi!

Son günlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki "Züleyha" rolüyle adından sıkça söz ettiren Hilal Altınbilek, oyunculuğun yanı sıra fotomodellikte yapmaktadır. Peki güzel oyuncu Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nerelidir? İşte Hilal Altınbilek biyografisi!

Son günlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki "Züleyha" rolüyle adından sıkça söz ettiren Hilal Altınbilek, oyunculuğun yanı sıra fotomodellikte yapmaktadır. Peki güzel oyuncu Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nerelidir? İşte Hilal Altınbilek biyografisi!

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu. 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında yayımlanan Derin Sular adlı dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı.2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. 2018 yılında Tims Productions yapımı Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı.

Hilal Altınbilek 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve kova burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @hilalaltinbilek, Twitter'da ise @altinbilekhilal kullanıcı adıyla yer almaktadır.

FİLMOGRAFİ

Diziler

2011 - Derin Sular

2013-2014 - Karagül (Özlem)

2016 - Hayatımın Aşkı (Nil)

2018-... - Bir Zamanlar Çukurova (Züleyha)

Filmler

2018 - Çocuklar Sana Emanet