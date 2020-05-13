Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, aşk yaşadıkları iddialarını yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncunun, Hilal Altınbilek'in köpeğini gezdirirken görüntülenmesi dedikoduları yeniden alevlendirdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar sonrası Kerem Alışık sessizliğini bozdu.

Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
13.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:12

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk haberi Ocak ayında da çıkmış ancak Kerem Alışık, söz konusu iddiaları "Asla böyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.

FOTOĞRAFTAKİ ORTAK NOKTA AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te, Altınbilek'e ait olduğu iddia edilen Jüpiter isimli köpeği gezdirirken görüntülendi. Bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi.

Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu

KEREM ALIŞIK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kerem Alışık, magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin... Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor... Halbuki biraz anlayıp dinlemeye çalışılsa biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği... Ama bu durumda sabırla dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle... Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız... Hepsi bu..."

Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu

Altınbilek, birkaç gün önce de köpeğiyle yer aldığı bu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu

İlgili Haberler

Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Haber Yorumları (1)
HAYLASS: Her şeyin fazlası zararmış, fazla da iyi anlaşmayın
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Magazin
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Magazin
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Magazin
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Magazin
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Magazin
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Magazin
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
Oyuncu Emre Kınay'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Murat Kurum Hüseyin İnan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ebru Şallı Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Survivor Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 20:48:34. #1.15#
title