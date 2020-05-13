Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, aşk yaşadıkları iddialarını yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncunun, Hilal Altınbilek'in köpeğini gezdirirken görüntülenmesi dedikoduları yeniden alevlendirdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar sonrası Kerem Alışık sessizliğini bozdu.

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşk haberi Ocak ayında da çıkmış ancak Kerem Alışık, söz konusu iddiaları "Asla böyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.

FOTOĞRAFTAKİ ORTAK NOKTA AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te, Altınbilek'e ait olduğu iddia edilen Jüpiter isimli köpeği gezdirirken görüntülendi. Bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi.

KEREM ALIŞIK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kerem Alışık, magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar sonrası sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin... Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor... Halbuki biraz anlayıp dinlemeye çalışılsa biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği... Ama bu durumda sabırla dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle... Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız... Hepsi bu..."