Hilafet ne demek? Halife nedir? Halife ile hilafet arasındaki fark
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hilafet ne demek? Halife nedir? Halife ile hilafet arasındaki fark

İslam dünyasında sıkça duyulan hilafet nedir? Sözlük anlamı olarak, birinin yerine geçmek anlamına gelen hilafet, Hz. Peygamber'in ardından gelen devlet başkanlığını simgeler. Peki, halife ne demek?

Hilafet ne demek? Halife nedir? Halife ile hilafet arasındaki fark
27.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:42

Hilafet, halifelik olarak da anılıyor. Halife ise bir kimsenin yerine geçme, onu temsil eden kimse demektir. Devlet başkanları için kullanılır, diğer bilinen adı ise imamettir. Hilafet, İslamiyette 4 büyük halife ile bilinir.

HİLAFET NE DEMEK?

Sözlükte "birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, birinin ardından gelmek/gitmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil etmek" anlamlarına gelir. Terim olarak İslâm devletlerinde Hz. Peygamber'den sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eder.

Müslüman toplumlarda devlet başkanlığına hilâfet denmesi, halifenin risâlet görevi hariç Hz. Peygamber'in yerine geçerek onun dünyevî otoritesini temsil etmesi, yeryüzünde dinin hükümlerini uygulamak, dünya işlerini düzene sokmak üzere Allah'ın yeryüzündeki hâkimiyetini veya bütün müminlere ait olan hilâfet ve yetkiyi temsil etmesi gibi sebeplerle açıklanır. Dolayısıyla bu makamdaki kişiye "halîfetü resûlillâh" da denilmiştir.

HALİFE NEDİR?

Halîfe ise (çoğulu hulefâ, halâif) "bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse" demektir ve devlet başkanı için kullanılır. Devlet başkanlığının bir adı da imâmettir. Devlet başkanına, Resûl-i Ekrem'in vekili olarak onun adına toplumu yönettiği için halife, önder ve lider olması sebebiyle de imam denildiği bilinir. Hz. Ömer devrinden itibaren "emîrü'l-mü'minîn" tabirinin halife yerine kullanıldığı ve ileri dönem kaynaklarında cemaatle kılınan namazlardaki imamlıktan ayırmak için devlet başkanlığına "imâmet-i kübrâ" (imâmet-i uzmâ) denildiği görülür. Şiî literatüründe ise imâmet terimi daha yaygın olarak kullanılmıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'de hilâfet kelimesi yer almadığı gibi halife de terim anlamıyla geçmez; ancak halife, halâif ve hulefâ kelimeleri kullanılarak insanın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu sıkça tekrarlanır (el-Bakara 2/30; el-En'âm 6/165; Yûnus 10/73; en-Neml 27/62; Fâtır 35/39; Sâd 38/26).

Hadis kaynaklarında hilâfet kelimesiyle birlikte halife, imam, emîr kelimelerinin de yer aldığı ve bunlarla, ileride oluşacak terim anlamına da zemin hazırlayabilecek şekilde "devlet başkanı, yönetici, lider" gibi anlamların kastedildiği görülür. Çeşitli hadislerde âdil devlet başkanı övülüp onun kıyamet günü Allah tarafından gölgelendirilmek suretiyle mükâfatlandırılacağı belirtilir. Zalim devlet başkanı yerilmekte, devlet başkanının tıpkı bir çoban gibi emri altındakilerin sorumluluğunu taşıdığı, onun bir koruyucu olduğu ve mâsiyeti emretmediği sürece kendisine itaat etmek gerektiği, hilâfetin Kureyş'e ait olduğu ve halifelerin Kureyşli oldukları/ olmaları gerektiği, iki halifeye biat edilmesi halinde diğerinin/sonrakinin öldürülmesi icap ettiği, gerçek anlamda hilâfetin otuz yıl süreceği ve daha sonra saltanata dönüşeceği kaydedilmektedir. Ancak hadis mecmualarında yer alan bu rivayetlerin, özellikle de halife ve hilâfet kelimelerine terim anlamı yükleyip Hz. Peygamber'in vefatının ardından baş gösteren iktidar mücadeleleriyle doğrudan ilgi kurulabilecek bir içeriğe sahip olanların sıhhati konusunda tereddütler bulunmaktadır.

HALİFE İLE HİLAFET ARASINDAKİ FARK

Hilafet islami siyâsî ve hukukî yönetim makamına ve yönetime verilen isimdir. Halife ise Hilafet makamındaki kişiye denir.

İlgili Haberler

Buşon nedir? Ne işe yarar, nerede kullanılır? Buşon ücreti ne demek?
Buşon nedir? Ne işe yarar, nerede kullanılır? Buşon ücreti ne demek?
NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
Kebir nedir? Ayasofya-i Kebir ne demektir? Ne anlama geliyor?
Kebir nedir? Ayasofya-i Kebir ne demektir? Ne anlama geliyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı Güncel
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Yaşam
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum 3. Sayfa
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Huysuz Virjin Merve Boluğur Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Cüneyt Çakır Mahmut Tekdemir Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Muğla Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: Hilafet ne demek? Halife nedir? Halife ile hilafet arasındaki fark - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 11:46:11. #1.14#
title