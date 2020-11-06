Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor Hikmet Tuğsuz kaç yaşında nereli?

Survivor yarışmasının efsane isimlerinden Hikmet Tuğsuz, Survivor 2021 yarışması için de adı geçiyor. Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kaç yaşında nereli? Hikmet Tuğsuz kimdir? İşte, detaylar…

Diyalogları, performansı ve sıra dışı kişiliği ile Survivor'a damga vuran Survivor Hikmet Tuğsuz'un Survivor 2021'e katılacağı iddia edildi. Peki, Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor Turabi kaç yaşında nereli?

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.