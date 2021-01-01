Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir kaç yaşında, nereli? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi
Yeşilçam'da oynadığı 'kabadayı' rolleriyle tanınan Hikmet Taşdemir, sık sık gündeme gelmekte. Hikmet Taşdemir, Korkusuz Korkak ve Umudumuz Şaban'da Kemal Sunal'la, Dünyayı Kurtaran Adam'da Cüneyt Arkın'la oynamıştı. Peki, Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir kaç yaşında, nereli? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi
Birçok filmde yardımcı rollerde oynayan Hikmet Taşdemir'in hayatı ve kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sinema oyuncusu olan Hikmet Taşdemir'in hayatı ve biyografisi
HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?
Hikmet Taşdemir Türk, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Hikmet Taşdemir, genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil hafızalarda yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan Umutsuzlar filminde parmaksız isimli kiralık katili oynadı. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı.TRT'de yayımlanan "Osmancık" ve "Küçük Ağa" dizilerinde rol aldı.Hikmet Taşdemir, 40 yılı aşkın senedir eşiyle Silivri'de yaşıyor.
Oynadığı Diziler
- Küçük Ağa, 1983
- Kuruluş/ Osmancık, 1987
- Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1988
- Polis, 1992
- Bizim Mahalle, 1993
- Deli Balta, 1993
- Suikast, 1993
- Hesabım Bitmedi, 1998
- Kurt Kapanı, 2000
- Bir Yıldız Tutuldu, 2002
- Beşinci Boyut, 2005
- Arka Sokaklar, 2006
Oynadığı Filmler
- Afacan Tatlı Bela, 1994
- Tatar Ramazan, 1990
- Kan Su Gibi Akacak/ Bende Silah Konuşur, 1990
- Polis Görev Başında, 1990
- Kirli Oyun, 1990
- Kavgasız Yaşıyamam, 1990
- Kınalı Hanzo, 1989
- Emanet, 1988
- Kurtlar Geceyi Sever, 1988
- İkizler, 1985
- Çare Sende Allahım, 1984
- Kalbimdeki Acı, 1983
- Ölüme Son Adım, 1982
- Gırgır Ali, 1982
- Yol, 1982
- Dört Yanım Cehennem, 1982
- Dünyayı Kurtaran Adam, 1982
- Su, 1981
- Olmaz Olsun 1981
- Korkusuz Korkak, 1979
- Umudumuz Şaban, 1979
- Son Sabah, 1978
- Hatasız Kul Olmaz, 1977
- Akrep Yuvası, 1977
- Korkusuz Cengaver, 1976
- Silahlara Veda, 1976
- Batsın Bu Dünya, 1975
- İnsan Avcısı, 1975
- Bir Araya Gelemeyiz, 1975
- Asiye Nasıl Kurtulur, 1973
- Mahkum, 1972
- Güllü, 1971
- Umutsuzlar, 1971
- Baba, 1971