Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir kaç yaşında, nereli? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi

Birçok filmde yardımcı rollerde oynayan Hikmet Taşdemir'in hayatı ve kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sinema oyuncusu olan Hikmet Taşdemir'in hayatı ve biyografisi

HİKMET TAŞDEMİR KİMDİR?

Hikmet Taşdemir Türk, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Hikmet Taşdemir, genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında çalıştı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil hafızalarda yer etti. Ayrıca Yılmaz Güney'in imzasını taşıyan Umutsuzlar filminde parmaksız isimli kiralık katili oynadı. Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı.TRT'de yayımlanan "Osmancık" ve "Küçük Ağa" dizilerinde rol aldı.Hikmet Taşdemir, 40 yılı aşkın senedir eşiyle Silivri'de yaşıyor.

HİKMET TAŞDEMİR

Oynadığı Diziler

Küçük Ağa, 1983

Kuruluş/ Osmancık, 1987

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1988

Polis, 1992

Bizim Mahalle, 1993

Deli Balta, 1993

Suikast, 1993

Hesabım Bitmedi, 1998

Kurt Kapanı, 2000

Bir Yıldız Tutuldu, 2002

Beşinci Boyut, 2005

Arka Sokaklar, 2006

Oynadığı Filmler