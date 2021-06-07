Hidrojen yakıtlı Toyota Mirai'den dünya menzil rekoru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hidrojen yakıtlı Toyota Mirai'den dünya menzil rekoru

Hidrojen yakıtlı Toyota Mirai'den dünya menzil rekoru
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı yeni Mirai, tek depoyla 1000 kilometrenin üzerinde yol kat ederek bu alandaki dünya rekorunu daha da ileriye taşıdı.

CARMEDYA.COM – Toyota'nın hidrojen yakıt hücreli aracı yeni Mirai, tek depoyla 1000 kilometrenin üzerinde yol kat ederek bu alandaki dünya rekorunu daha da ileriye taşıdı.

Orly'de bulunan HYSETCO hidrojen istasyonundan başlayan sürüş, tek depoyla 1003 kilometre gidilerek tamamlandı.

Güney Paris, Loir-et-Cher ve Indre-et-Loire bölgeleri dahil olmak üzere halka açık yollarda sıfır emisyonlu olarak 1003 kilometreyi tamamlayan Mirai'nin tüketim ve menzil verileri bağımsız otoritelerden tarafından da onaylandı.

Böylelikle; hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin sıfır emisyonlu sürüş için uzun mesafelerde en önde gelen çözüm olduğunun altını çizen Toyota, yeni nesil Mirai ile bu iddiasını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Rekor denemesi sırasında yeşil hidrojen kullanılırken, 5.6 kg hidrojen depolayabilen Mirai'nin ortalama yakıt tüketimi 0.55 kg/100 km olarak gerçekleşti. Mirai, 1003 kilometrelik yolculuğunu tamamlandıktan sonra, sadece 5 dakika içerisinde yeniden dolduruldu.

Toyota'nın ikinci nesil yakıt hücreli aracı Mirai, düşük tüketiminin yanı sıra daha yüksek performans da sunuyor. Akıcı ve daha dinamik bir tasarıma sahip aracın sürüş dinamikleri daha ileriye taşındı. Bununla birlikte yakıt hücresinin artırılan verimliliği, normal sürüş koşullarında 650 kilometre civarında menzil sunuyor. 1003 kilometrelik rekor menzil ise sürücülerin "çevreci sürüş" tarzıyla ve hiçbir özel teknik kullanılmadan gerçekleştirildi. 1003 km'lik sürüşün ardından Mirai'nin yol bilgisayarında hala 9 kilometrelik menzil daha bulunuyordu.

Toyota, sıfır emisyona giden yolda hidrojen bazlı bir toplum oluşturmak amacıyla hidrojenin kullanım alanlarını ve avantajlarını sergilemeye devam ediyor. Mirai ise, sıfır emisyonlu elektrikli mobilite alanında güvenli ve konforlu sürüşünün yanı sıra artırılmış menzili ve kolay dolum imkanıyla da öne çıkıyor.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Merih Demiral Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hidrojen yakıtlı Toyota Mirai'den dünya menzil rekoru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:17:57. #1.15#

title