Hıdırellez, baharın gelişini kutladığımız ve dileklerimizi dilediğimiz özel bir gece. Bu gece görülen rüyaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak konusu. Rüyaların anlamları ve gerçekleşme ihtimalleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için bu konu önemlidir. Hıdırellez gecesi görülen rüyalar gerçekleşir mi?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdrellez, ortak kültürel değer olması yönüyle önemli bir yere sahip olup Türklük dünyasında ve Anadolu'da ortak inanmalarla, ortak heyecanlarla yüzyıllardır kutlanılmaktadır. Tarihin ilk topluluklarından beri ay, mevsim yıl vb. değişiklikler törenlerle kutlanmaktadır. Avcı kültüründen tarım kültürüne geçildiğinde tarımda bolluk, bereket için çeşitli törenler yapılmaya başlanmıştır.

Çeşitli kültürlerde mevsim değişiklikleri törenlerle kutlanır. İslamiyet öncesi Türk kültüründe bahar bayramı yapılarak kıştan sonra canlanan doğanın sevinçle karşılandığını ve şenlikler düzenlendiğini biliyoruz. Takvimin olmadığı dönemlerde insanlar hayatlarını temel uğraş konularına göre düzenlerlerdi. Bunlar; ekin ekme, bağ bozumu, hasat, koç katımı, baharın gelmesi, tabiatın canlanması vb. gibi olaylardı. (Genç, 1995:15). Ayların, mevsimlerin, yılların düzenli geçişleri bunlara bağlı olarak bitkilerin düzenli olarak yeşermesi ve sararması, törenleri belirli bir takvime bağlamıştır. Bir yıl içerisinde doğadaki değişiklikler toplumların hayatını her zaman etkilemiş ve bu değişiklikler tarih boyunca bütün halklar tarafından çeşitli tören, ayin ve bayramlarla kutlanmıştır. (Pirverdioğlu, 2002: 44). Hayvancılıkla, tarımla uğraşan topluluklar için kışın bitip baharın gelmesi yapısal, işlevsel ve yeniden dirilişin sembolleşen başlangıcıdır.

Geleneksel ve toprağa bağlı her sosyal grubun toprakla ilgili baharı, hasadı ve kışa girişi törenlerle kutladığı şenlikler vardır. Doğanın uyanması ateşle kutlanır. Çünkü ateş evreni canlandıran güneşin dünyadaki uzantısıdır. Bütün milletlerin kültürlerinde görülen yeni yıl törenleri, yaşama biçimlerine, coğrafyalarına, ekonomi

HIDIRELLEZ GECESİ GÖRÜLEN RÜYALAR GERÇEKLEŞİR Mİ?

Ev sahibi olmayı arzulayanlar, diğerlerine göre daha fazla çaba göstermek zorundadır. Öncelikle dört yol ağzı bulunacaktır. Ya da bir gülün dibine ev maketi yapılacaktır. Onlar da ertesi sabah erkenden toplanırlar.

Evde kalmış bayanların durumu da çağımızın stilistleriyle eş değerdir. Yaptıkları gelinliği, uğuruna inandıkları yere asmak mecburiyetindedirler. Eğer, çevrelerinde gül ağacı varsa ve buna iliştirmişlerse, çıkacak kısmetin görüntüsüyle tanışırlar. Rüyalarında görürler. Aynı amaçla tuzlu yemek ve o akşam su içmemek şanslarını ikiye katlar.

Düşlerinde altın tasta kendilerine su ikram eden kişi, kesinlikle kısmetleridir. Bunlar yatağa girmeden başlarının üstünde kilit de açtırırlar.

O yıl şanslarının açık olup olmadığını öğrenmenin de yöntemleri vardır. Pek çok yörede kapılarının önlerine süt dolu kaplar bırakılır. Bu sütün yoğurt hale gelmesi durumunda şans ve bereketin yakalanacağına inanılır.

Diğer değerlendirme unsurlarından biri iki taze soğanla yapılan denemedir. Boyları eşit olarak seçilenlerin birine siyah, diğerine beyaz iplik bağlanır. Ertesi günü ölçtüğünüzde beyaz iplikli olan daha fazla uzamış ise, o sene uğurlu geçecek demektir. Aksi olur da siyah iplikli büyümüşse cevabı aylar bekliyor demektir.