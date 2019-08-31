Hicri yılbaşı mesajları - Mübarek Hicri yılbaşı için resimli mesajlar

31.08.2019 06:00

İslam alemi, 1441 Hicri yılbaşı sevincini yaşıyor. 31 Ağustos Cumartesi günü Hicri yılbaşı ile birlikte Muharrem ayı başlıyor. Sizler için hazırladığımız Hicri yılbaşı mesajları içinden seçtiklerinizi sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz veya gönderebileceğiniz en güzel resimli Hicri yılbaşı mesajları 2019...

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2019

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Yeni yılımız mübarek olsun.

Rabbim tüm İslam Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.

Allah, geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yıldada hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah. Hicri yılınız mübarek olsun.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun herşey gönlünüzce olsun.

Hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, ilme ve irfana açılan yolculuğun hikâyesidir. Rabbim bizi hicret eden muhacirlerin imanına ulaştırsın! Hayatımızın hicretleri, bedirleri, uhudları, hendeklerinde yardımcımız olsun ve bizleri hiç bırakmasın.

Tüm İslam Alemi'nin hicri yeni yılı ve Muharrem-i Şerif ayı mübarek olsun!

Hicri yeni yılımızın Ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Cenab-ı Haktan Dilerim!

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle Hicri Yılbaşımız mübarek olsun.

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Rabbim tüm İslam Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Yeni hicri yılın bütün Ümmet-i Muhammed'e ve sadakat ailesine hayırlara vesile olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun!

Bütün İslam Alemi'nin ve sadakat aleminin Hicri Yeni Yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.

Hicri yıl da, İslamiyet'i anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı, nuruyIa aydınlandırsın; tüm İslam âlemine, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin. Âmin…

Hicri yılbaşımız, Muharrem ayı ve bu ayda idrak edeceğimiz Aşure gününün hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle hicri yılınız mübarek olması dileğiyle.

Tadımlık dünyadan, Doyumluluk tat bekliyoruz Ya Rab! Nefsimizi ıslah eyle, Bizi kendine kul kabul eyle. Göz kapanıncaya kadar, Bizi nefsimizle baş başa bırakma, Amin… Yeni hicri yılınız mübarek olsun.

Hicri Yeni Yılımızın Ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Cenab-ı Haktan Dilerim!