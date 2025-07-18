Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır?

Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır? sorusu cevabı ne?

Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki,Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

HIÇKIRIK, ÖKSÜRÜK, HAPŞIRIK, AKSIRIK KELİMELERİNDEN HANGİ İKİSİ EŞ ANLAMLIDIR?

A: Hıçkırık ile aksırık

B: Hapşırık ile hıçkırık

C: Aksırık ile hapşırık

D: Öksürük ile aksırık

Cevap : C

Hıçkırık, öksürük, hapşırık, aksırık kelimelerinden hangi ikisi eş anlamlıdır?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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