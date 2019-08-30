Hiçbirşey nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir şey mi hiç bir şey mi hiçbirşey mi?

30.08.2019 07:00

Hiçbirşey kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Hiç bir şey nasıl yazılır? Hiçbir şey bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre "hiç bir şey" kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

HİÇBİR ŞEY NASIL YAZILIR? HİÇBİRŞEY Mİ, HİÇBİR ŞEY Mİ, HİÇ BİR ŞEY Mİ?

Hiçbirşey nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "Hiçbir şey" şeklindedir. Bunun sebebi "bir" kelimesinin birleşik yazılma kuralıdır. Ancak bazı istisnai durumlarda "bir" kelimesinin de ayrı yazıldığı görülmektedir. İlk akla gelen istisna bir şey kelimesidir. Fakat "şey" kelimesi her zaman ayrı yazılır.

hiçbirşey YANLIŞ

hiç bir şey YANLIŞ

hiç birşey YANLIŞ

hiçbir şey DOĞRU

HİÇBİR ŞEY İLE ÖRNEK CÜMLELER

Hiçbir şey beni kararımdan geri döndüremez.

Hiçbir şey bizim dostluğumuzu bozamaz.