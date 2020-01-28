Hiç kullanılmayan sağlık ocağı binası çökmek üzere
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Hiç kullanılmayan sağlık ocağı binası çökmek üzere

Bilecik'te eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker tarafından yaptırılan 24 yıllık sağlık ocağı binasının çökmek üzere olduğu görüldü.

28.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:07
Hiç kullanılmayan sağlık ocağı binası çökmek üzere

'te eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı tarafından yaptırılan 24 yıllık sağlık ocağı binasının çökmek üzere olduğu görüldü.


Bilecik'in ilçesine bağlı Gümüşdere köyüne 1996 yılında dönemin Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bilecikli Bahattin Şeker tarafından yaptırılan sağlık ocağı binası hiç kullanılmadı. Çökmek üzere olan ve harabe haline gelen binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken, içindeki banyo, tuvalet ve mutfak kısımları da bakımsızlıktan kullanılmaz hale geldi.


Köylüler, tedbir alınmazsa binanın çökebileceğini ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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