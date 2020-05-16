Heykele maske taktılar ANTALYA'da, bir parktaki heykele maske takıldı.

ANTALYA'da, bir parktaki heykele maske takıldı. Bankta oturur vaziyette tasvir edilen maskeli heykeli görenler tebessüm etti.

Koronavirüsle yaygınlaşan ve virüsten korunmak için hemen hemen herkesin kullandığı maskeler insanların hayatında büyük bir yer edindi. Muratpaşa ilçesindeki Özgürlük Parkı'ndaki bankta bacak bacak üzerine atmış şekilde otururken tasvir edilen heykele maske takıldı. İlginç görüntü oluşturan maskeli heykeli görenler tebessüm etti.

Kaynak: DHA