Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor
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Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.

02.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:31
Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor

'un ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı beldesi 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için devam ettirdiği çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği ve bu süre zarfında ulaşımın servis yolu olan köy yolundan sağlanacağı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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