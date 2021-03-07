Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı
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Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı

07.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:20

Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sonucu köy yolu trafiğe kapandı.

Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde heyelan sonucu köy yolu trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyünde kar yağışı ile birlikte toprak yumuşadı. Toprağı yumuşamasıyla birlikte Sakalar köyü yolunda heyelan oluştu. Heyelan sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Heyelanın ardından kayan toprak, kepçe ve greyder yardımıyla temizlenmesi sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.

Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı
Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı
Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı
Heyelan ilçe yolunu trafiğe kapadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL İLYASOĞLU

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