Samsun'da dün akşam saatlerinde bir araba oto yıkamak için benzin istasyonunda durdu. Araba yıkanırken meydana gelen heyelanda ikisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Peki, Heyelan bölgesinde akaryakıt istasyonuna ruhsatı kim verdi?

HEYELAN BÖLGESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNA RUHSATI KİM VERDİ?

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan, Samsun'da heyelan meydana gelen benzin istasyonuna heyelan uyarısı olmasına rağmen ruhsat verildiğini iddia etti.

Türkkan, "Samsun Canik'te heyelan uyarı tabelasına rağmen benzinlik ruhsatı verildi; toprak kaydı, araç yıkatan bir aile yok oldu. Anne hastanede, baba ile iki evlat toprağın altında. Giden üç can geri gelmeyecek ama adalet yerini bulmalı. O istasyona astından üstüne ruhsat verenlerin hepsi adalet önüne çıkmalı..!" diye kaydetti.

Ruhsat süreci ile ilgili detaylı bilgile açıklandığında sayfamızda paylaşılacaktır.