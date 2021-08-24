Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Heybeliada'da, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul Heybeliada'da, ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'daki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maltepe ve Kartal itfaiyesi de yangına müdahale için Maltepe-Adalar Lojistik İskelesi'nde hazır bekletildi.

Adalar itfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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