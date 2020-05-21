Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatı kaldırma çalışması tamamlandı - DİYARBAKIR
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Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatı kaldırma çalışması tamamlandı - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatın kaldırılma çalışması sona erdi.

21.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:19

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatın kaldırılma çalışması sona erdi.

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'ne, uyarılara rağmen dökülen hafriyat, Sur Belediyesi ekiplerinin 3 gün süren çalışması sonucu kaldırıldı.

Belediye ekipleri, hafriyatın döküldüğü alanda çevre düzenleme çalışması yaptı.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, tarihi Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne bir daha hafriyat dökümlerine müsaade edilmeyeceğini, dökenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.

Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatı kaldırma çalışması tamamlandı - DİYARBAKIR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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