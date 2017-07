Hesna Nine 50 Yıl Sonra Işığına Kavuştu

Eskişehir'de 50 yıldır elektriksiz yaşadığı eve elektrik bağlanan 91 yaşındaki Hesna Usu, "Muradıma erdim, artık gözüm açık gitmez" dedi.



Eşi ile birlikte 50 yıl önce yaşadığı evi yapan Hesna Usu, 3 yıl sonra eşini kaybetti. Çocuklarını elektriksiz bir evde büyüten ve evlendiren Hesna Usu, bir oğluyla elektriksiz evde yaşamaya devam etti. Elektrik olmadığından birçok sıkıntı çeken Hesna Usu, ne bir televizyon ne de radyoya sahip olabildi. Geceleri karanlıkta defalarca düşerek yaralanan Hesna nine son çare sesini basın yoluyla duyurmak istedi. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrasında Hesna ninenin sesini duyan birçok yardımsever farklı şehirlerden gelerek Hesna ninenin evini ziyaret etti. Haberin ardından harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri Hesna ninenin hayalini kısa sürede gerçekleştirdi. Evin iç tesisatı da bir hayırsever tarafından yaptırılarak, hem evin içerisi hem de çevresi ışıklandırıldı. Tam 50 yıl evine gelecek ışığı bekleyen ve ölmeden önce son arzusu elektrik olan Hesna Usu, şimdi çocuklar gibi mutlu. Evinin içerisine ve dışına Türk bayraklarını asan Hesna Usu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletine minnettar olduğunu ifade ederek, "Elektrik geldi çok mutluyum. Gençleştim. Çok şükür karanlıktan kurtardınız beni" diye konuştu.



"GELMEZ DİYE DÜŞÜNDÜM AMA GELDİ"



Muradına erdiğini söyleyen Hesna nine, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:



"Oraya gidiyordum karanlıktı, buraya geliyorum karanlıkta şimdi şükür Allah'ıma. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza devletimize ve milletimizden bana ışığı gösterdi diye Allah razı olsun. Muradıma erdim. Gelmez diye düşündüm ama geldi. Devletimden çok memnunum. Ölsem bile artık gözlerim açık gitmez. Bu dünyada gördüm ışığı, inşallah öldükten sonra da görürüm. Geceleri artık korkmayacağım. Yıkılmayacağım da, hiçbir yerim de kırılmaz. Evimin içi, dışı her yer ışık oldu. Hiç görmediğimi gördüm."



(Aydın Sarıoğlu - Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)