Arkadaşlar arasındaki "hesap ödeme" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Bursa'da alkol alışverişi yaptıktan sonra "hesabı neden ödemedin" kavgası yaşayan arkadaşların gecesi kanlı bitti. Şahıslardan biri, iki arkadaşını vurarak olay yerinden kaçtı.

Bursa'da bir tekel bayiden alkol alan üç kişi arasında hesapları "neden siz ödemediniz" tartışması Uludağ yolu üzerinde kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada, iki kardeş yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı.

HESAP ÖDEME TARTIŞMASI YAŞADILAR

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde bulunan dağ yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde alkol almak için tekel bayiye giden iki kardeş Sercan D, Levent D. ve Selahattin Y(28), alkol aldıktan sonra aralarında "hesabı neden ödemediniz" tartışması çıktı. Bir süre sonra tekel bayiden ayrılan grup Uludağ yolu mevkisine alem yapmak için çıktı.

İKİ KARDEŞİ YARALAYIP KAÇTI

Selahattin Y, alem yaparken hesap ödemeden çıkan Sercan D ile Levent.D'ye 'hesabı neden bıraktınız' diyerek yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selahattin Y. yanında bulunan tabancayla ilk önce havaya rastgele ateş açtı, ardından iki kardeşi omzundan ve kasığından vurarak yaraladı. Öylece arkadaşlarını bırakan Selahattin Y, olay yerinden uzaklaşarak kaçtı ve olay yerinde dolu şarjörü ile kolyesini düşürdü. Kanlar içinde yere yığılan iki kardeş, gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu öğrenen ailesi panik içinde yaralıların başında bekledi. İki kardeş sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleriyse olay yerinden kaçan Selahattin Y'i şarjörden ve kolyeden parmak izi alıp, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA