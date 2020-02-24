Hesap kavgasında 7 kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı

24.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:34

Konya'da eğlence merkezinde hesap meselesi yüzünden çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 7 şüpheli, polis tarafından yakalayarak gözaltına alındı.



Olay, 22 Şubat Cumartesi günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bir süre eğlendikten sonra hesap isteyen Eren B., Mustafa Ç., İzzet B., Oktay A., Ahmet K., ve Onur Y., hesabın fazla olduğunu belirterek iş yeri çalışanlarıyla sözlü tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Eren B., Mustafa Ç. tabanca ile İzzet B. bıçakla, Oktay A., Ahmet K. ve Onur Y. sopayla darp edilerek yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın şüphelilerini yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma kapsamında olayın zanlısı olduğu belirlenen Rıza Ş. (50), Recep S. (38), Memiş G. (40), Yusuf Ş. (46), Baran B. (22) ve Abbas A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA