HES kodu kaldırıldı mı? HES kodu zorunluluğu kalktı mı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HES kodu kaldırıldı mı? HES kodu zorunluluğu kalktı mı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:

Bugün gerçekleşen basın toplantısında HES kodu kaldırıldı mı sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklık getirdi. Hangi alanlarda maske zorunlu ve HES kodu uygulaması kalktı mı soruları gündeme geldi. Peki, HES kodu kaldırıldı mı? Hangi alanlarda HES kodu zorunlu?

Pandemi sürecinde, yeni hayat düzeninde maske ve HES kodu ile covid-19 hastalığını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalardan biridir. HES kodu kalktı mı ve HES kodu hangi alanlarda zorunlu sorularına yanıt arayan vatandaşlar, HES kodu zorunluluğu kalktı mı diye araştırıyorlar. HES kodu kaldırıldı mı? HES kodu zorunluluğu kalktı mı? Hangi alanlarda HES kodu zorunlu? Detaylar haberimizdedir…

HES KODU KALDIRILDI MI?

Bilim Kurulu Toplantısında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak" ifadelerine yer verdi. Bununla beraber, hastalık belirtisi olmayan insanlarda test yapılmayacak açıklamasında bulundu.

HES kodu kaldırıldı mı? HES kodu zorunluluğu kalktı mı?

BAKAN KOCA'NIN DUYURDUĞU YENİ KARARLAR

İşte alınan kararlar;

  • Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.
  • Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.
  • Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.
  • Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
  • Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

Haberler.com - Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı, Covid-19, HES kodu, Gündem, Sağlık, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title