Pandemi sürecinde, yeni hayat düzeninde maske ve HES kodu ile covid-19 hastalığını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalardan biridir. HES kodu kalktı mı ve HES kodu hangi alanlarda zorunlu sorularına yanıt arayan vatandaşlar, HES kodu zorunluluğu kalktı mı diye araştırıyorlar. HES kodu kaldırıldı mı? HES kodu zorunluluğu kalktı mı? Hangi alanlarda HES kodu zorunlu? Detaylar haberimizdedir…

HES KODU KALDIRILDI MI?

Bilim Kurulu Toplantısında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak" ifadelerine yer verdi. Bununla beraber, hastalık belirtisi olmayan insanlarda test yapılmayacak açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA'NIN DUYURDUĞU YENİ KARARLAR

İşte alınan kararlar;

Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.

Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

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