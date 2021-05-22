Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?
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Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?
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Bu akşam Kanal D ekranlarına Herkül: Efsane Başlıyor filmi yayınlanacak. 2013 yılı yapımı film macera ve aksiyon türlerinde olup yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehrinde yaşanan hikayelerin ele alındığı filmde Kellan Lutz, Scott Adkins gibi isimler başrolde yer alıyor.

Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehrinde yaşanan hikayelerin ele alındığı filmde Kellan Lutz, Scott Adkins gibi isimler başrolde yer alıyor.Bu akşam Kanal D ekranlarına Herkül: Efsane Başlıyor filmi yayınlanacak. 2013 yılı yapımı film macera ve aksiyon türlerinde olup yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir? İşte detaylar haberimizde…

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Renny Harlin

Yapım yılı : 2013

Türü : Macera, Aksiyon

Oyuncular : Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre

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Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir? Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? - Haberler
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