Herkesin satılığa çıkardığı hatalı basılan banknotu, hatıra olarak saklıyor
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Herkesin satılığa çıkardığı hatalı basılan banknotu, hatıra olarak saklıyor

03.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:39

Diyarbakır'da oto kaporta ustası Mehmet Çiftçi, tesadüfen fark ettiği hatalı olarak basılan 100 TL'yi hatıra olarak 3 aydır saklıyor. Hatalı basılan paraya satmak istemediğini belirten Çifti, "Hatılı basılan banknotu saklayacağım. Uçuk fiyatlarla satılığa çıkaranlar olmuş. 100 bin ve 70 bin lira arasında, ben böyle bir şey düşünmedim" dedi.

Diyarbakır- Elazığ yolundaki 1'inci Oto Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası Mehmet Çiftçi, 3 ay önce ayırmış olduğu paraları sayarken basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan, bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu fark etti. Parayı yaklaşık 3 aydır saklayan Çiftçi, son zamanlarda birçok hatalı basım parayı satışa çıkaranlara karşı, elindeki banknotu hatıra olarak saklamaya başladı.

'HATIRA OLARAK ÖMÜR BOYU KALACAK'

Basım hatası olan banknotu hatıra olarak sakladığını anlatan Mehmet Çiftçi, "Sigorta ödemesi için para ayırdım bir kenara, bir gün sayarken tesadüfen gözüme ilişti. Üzerindeki hataları dikkatimi çekti. Sonra farkına vardım. Bu para hatalı, sahte mi? diye düşündüm. Sonra internette biraz araştırdım. Diğer paralarla karşılaştırdığımız zamanda diğerlerinin üzerinde genelde bir sıfır olmaz yani tek bir hata var ama bunda 7 tane hata var. Yaklaşıkta 3 aydır benim elimde bu para. Uçuk fiyatlarla satılığa çıkaranlar olmuş. 100 bin ve 70 bin lira arasında, ben böyle bir şey düşünmedim. Hatıra olarak bunu saklayacağım. Bundan sonra bu paralara daha dikkat edeceğim sayarken veya alırken. Satmayı düşünmüyorum ben de hatıra olarak ömür boyu kalacak" dedi.

Herkesin satılığa çıkardığı hatalı basılan banknotu, hatıra olarak saklıyor
Herkesin satılığa çıkardığı hatalı basılan banknotu, hatıra olarak saklıyor
Herkesin satılığa çıkardığı hatalı basılan banknotu, hatıra olarak saklıyor
Herkesin satılığa çıkardığı hatalı basılan banknotu, hatıra olarak saklıyor
Herkesin satılığa çıkardığı hatalı basılan banknotu, hatıra olarak saklıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları (1)
AKSEKİLİ: Arkadas ne kadar hatali Para basiliyo bu isi yapan adamlar neyi kontrol ediyo ?
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