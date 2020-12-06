HERKESİN İSTEDİĞİ TAKIM CEM YILMAZ DA ÇIKTI

Fenomen olan 'Hababam Sınıfı' filmlerinde Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem karakteriyle özdeşleşmiş eşofman takımının Cem Yılmaz da olduğu ortaya çıktı. Serinin yönetmeni Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, Twitter'dan sürekli kendisinden istenen eşofman takımıyla ilgili açıklama yaptı. Eğilmez, "Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra Badi Ekrem'in eşofmanını sende mi diye sormayın. Sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim tüm takımı… Alt-üst düdük takımı ne varsa hepsi kendisinde… Teşekkür ederim ilginize" diye yazdı.& ; Şener Şen ile Cem Yılmaz, 2010 yılındaki 'Av Mevsimi' filminde kamera karşısına geçmişti.& ;





Kaynak: Snob Magazin