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Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin

Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözleri dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla kimi isimler tarafından tepki çekerken, kimileri de ünlü şarkıcıya destek vermişti. Şarkının sözleri tartışılmaya devam ederken bir yorum da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, "Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır" ifadelerini kulandı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Dikkat çeken şarkı sözleriyle ilgili tartışmalar sürerken, bir yorum da Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

HATİPOĞLU: HZ. ADEM İLE HAVVA İNSALIĞIN ORTAK KUTSALIDIR

Sosyal medya üzerinden Sezen Aksu'nun şarkı sözlerini yorumlayan Hatipoğlu, "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah'ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir. Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz.Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır'' ifadelerini kullandı.

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Bir Sezen Aksu yorumu da Hatipoğlu'ndan geldi

"ÜLKEMİZ YETERİNCE KUTUPLAŞTIRILIYOR"

Hatipoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti; ''Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder. Etmelidir de. Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır.''

Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Sezen Aksu, Magazin, Güncel, Haber

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Yorumlar (2)
Mehmet:Hocam sen boşver bunların dinle alakası yok mesela İmamoğlu gibi soyadı var kendi yok. Cevap Yaz 26 45 Yayından Kaldır
Tom Paley:hayir yani 2017 de soylenen sarki yaklasik 5 senedir soyleniyorda simdimi herkesin akli basina geldi zamaninda nerdeydiniz onu anlamis degilim havva ile adem sadece muslumanlarin degil tum dunya alemin anne ve babasi nokta Cevap Yaz 19 27 Yayından Kaldır
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